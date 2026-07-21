الثلاثاء 2026-07-21 08:54 ص

مستوطنون يحرقون أراض زراعية شمالي غرب القدس

مستوطنون يحرقون أراض زراعية شمالي غرب القدس
مستوطنون يحرقون أراض زراعية شمالي غرب القدس
 
الثلاثاء، 21-07-2026 08:13 ص
الوكيل الإخباري-   أحرق مستوطنون، فجر الثلاثاء، أراض زراعية، ورشقوا مركبات بالحجارة، في بلدة بيت عنان، شمال غرب القدس، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".اضافة اعلان


وأفادت مصادر فلسطينية، بأن مستوطنين اقتحموا منطقة "الخنيدق" في البلدة أضرموا النيران في أراض زراعية، ما تسبب باحتراق عدد من الأشجار المثمرة، كما رشقوا مركبات الفلسطينيين، ما أدى لتضرر 8 مركبات، وإعطاب إطارات آليات نقل النفايات في البلدة.

يذكر أن المستوطنين نفذوا خلال النصف الأول من العام الحالي، ما مجموعه 3488 اعتداءً، أسفرت عن استشهاد 17 فلسطينيا، وإقامة 42 بؤرة استيطانية، والاستيلاء على 4379 دونما من أراضي الفلسطينيين، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
 
 


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