مستوطنون يحرقون مركبات الفلسطينيين بالقدس

فقد أفادت مصادر بأن جش الاحتلال اقتحم منطقة بلاطة شرقي مدينة نابلس، وشدد من إجراءاته العسكرية في محيط المدينة.
وذكرت مصادر أن قوات الاحتلال أغلقت حاجز دير شرف العسكري بكلا الاتجاهين، كما فرضت قيودا عسكرية على حاجزي المربعة وعورتا جنوبي المدينة بكلا الاتجاهين، وتجري تفتيشا دقيقا للمركبات، أدى إلى تعطل حركة الفلسطينيين وتنقلهم وأزمة خانقة بالمركبات.
وكان شاب فلسطيني استشهد أمس الثلاثاء عند الحاجز بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليه، وتركه ينزف حتى فارق الحياة.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه تم إطلاق النار على الشاب عندما حاول طعن جنود إسرائيليين في نقطة عسكرية عند مفرق دير شرف شمال غربي نابلس.
الجزيرة
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