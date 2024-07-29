مستوطنون يحرقون مركبات فلسطينيين في الخليل

وقال مركز دورا الثقافي، في بيان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بعدد كبير من الآليات العسكرية بلدة دورا، وانتشرت في شوارع البلدة، وداهمت مركز شهداء دورا الثقافي، وقامت بتدمير محتوياته، والاستيلاء على صور ويافطات وتمزيق يافطات للأسيرين محمود ابو صالح، وراتب الحريبات، كانت قد حضرت من قبل أهالي البلدة والمعتقلين تمهيدا لاستقبالهما، حيث سيتم الافراج عنهما يوم غد من سجون الاحتلال بعد قضائهما 22 عاما في الأسر.
كما قام مستعمرون مسلحون بإحراق وكتابة شعارات وعبارات عنصرية ضد الفلسطينيين والعرب على عدد من المركبات في كراج لقطع المركبات في خربة قلقس جنوب مدينة الخليل.