مستوطنون يحرقون مركبات فلسطينيين في الخليل

الوكيل الاخباري- أحرق مستوطنون متطرفون يهود اليوم الاثنين، مركبات للمواطنين الفلسطينيين وخطوا شعارات عنصرية على أخرى، قرب خربة قلقس جنوب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وكذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دورا جنوب المدينة وداهمت مركز البلدة الثقافي.



وقال مركز دورا الثقافي، في بيان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بعدد كبير من الآليات العسكرية بلدة دورا، وانتشرت في شوارع البلدة، وداهمت مركز شهداء دورا الثقافي، وقامت بتدمير محتوياته، والاستيلاء على صور ويافطات وتمزيق يافطات للأسيرين محمود ابو صالح، وراتب الحريبات، كانت قد حضرت من قبل أهالي البلدة والمعتقلين تمهيدا لاستقبالهما، حيث سيتم الافراج عنهما يوم غد من سجون الاحتلال بعد قضائهما 22 عاما في الأسر.