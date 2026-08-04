مستوطنون يحرقون مركبات ويهاجمون منازل فلسطينيين جنوبي نابلس

الوكيل الإخباري- صعّد مستوطنون إرهابيون، فجر الثلاثاء، اعتداءاتهم على بلدات وقرى جنوبي نابلس في الضفة الغربية المحتلة، بإحراق ثلاث مركبات، ومهاجمة منازل الفلسطينيين بين قريتي جالود وتلفيت، وتدمير جزء من شبكة الكهرباء في بلدة مادما.

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