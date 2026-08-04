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مستوطنون يحرقون مركبات ويهاجمون منازل فلسطينيين جنوبي نابلس

مستوطنون يحرقون مركبات ويهاجمون منازل فلسطينيين جنوبي نابلس
مستوطنون يحرقون مركبات ويهاجمون منازل فلسطينيين جنوبي نابلس
 
الثلاثاء، 04-08-2026 08:40 ص

الوكيل الإخباري-   صعّد مستوطنون إرهابيون، فجر الثلاثاء، اعتداءاتهم على بلدات وقرى جنوبي نابلس في الضفة الغربية المحتلة، بإحراق ثلاث مركبات، ومهاجمة منازل الفلسطينيين بين قريتي جالود وتلفيت، وتدمير جزء من شبكة الكهرباء في بلدة مادما.

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وأفاد الناشط في مقاومة الاستيطان جنوب نابلس، بشار القريوتي، بأن مجموعة من المستوطنين الإرهابيين هاجمت منازل الفلسطينيين في المنطقة الواقعة بين قريتي جالود وتلفيت، وأضرمت النار في ثلاث مركبات، مما أدى إلى احتراقها بالكامل.

 
 


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فلسطين مستوطنون يحرقون مركبات ويهاجمون منازل فلسطينيين جنوبي نابلس



 
 






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