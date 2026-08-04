مستوطنون يحرقون مركبات ويهاجمون منازل فلسطينيين جنوبي نابلس

وأفاد الناشط في مقاومة الاستيطان جنوب نابلس، بشار القريوتي، بأن مجموعة من المستوطنين الإرهابيين هاجمت منازل الفلسطينيين في المنطقة الواقعة بين قريتي جالود وتلفيت، وأضرمت النار في ثلاث مركبات، مما أدى إلى احتراقها بالكامل.
-
أخبار متعلقة
-
سكان من غزة: ترويج ترامب لخطة السلام يتناقض مع الواقع القاتم
-
غزة تستعد لأكبر جنازة جماعية منذ بدء الحرب
-
مجلس السلام بغزة: لا انسحاب إسرائيليا وراء الخط الأصفر قبل نزع السلاح بالكامل
-
عباس: الانتخابات التشريعية في موعدها
-
الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل تحاول إفشال اتفاق غزة
-
19 شهيدا و35 مصابا في قطاع غزة خلال الساعات الماضية
-
مستعمرون يقتحمون المقامات الإسلامية في بلدة كفل حارس شمال سلفيت
-
ملادينوف: نعمل مع الأطراف والوسطاء لتهدئة الأوضاع في غزة وتنفيذ خطة ترامب