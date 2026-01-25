الأحد 2026-01-25 12:04 م

مستوطنون يحرقون مركبتين شمالي رام الله

أحرق مستوطنون، فجر الأحد، مركبتين، وخطوا شعارات عنصرية، خلال هجومهم على بلدة عطارة، شمال غرب رام الله. وأفادت مصادر نلقت عنها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن عددا من المستوطنين تسللوا إلى البلدة،
أحرق مستوطنون، فجر الأحد، مركبتين، وخطوا شعارات عنصرية، خلال هجومهم على بلدة عطارة، شمال غرب رام الله.


وأفادت مصادر نلقت عنها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن عددا من المستوطنين تسللوا إلى البلدة، وأحرقوا مركبتين وخطوا شعارات عنصرية.

ووفق ما نقلت (وفا) فإن "هذا الاعتداء امتدادا لهجمات إرهابية منظمة يشنها مستعمرون بحماية قوات الاحتلال، يتخللها إطلاق نار صوب المواطنين والاعتداء عليهم بالضرب والتنكيل بهم، وإحراق الممتلكات، واستهداف مباشر للرعاة، وإغلاق الطرق".

وذكرت أن قوات الاحتلال أغلقت منذ ساعات الصباح الأولى حاجز عطارة العسكري، ما تسبب في عرقلة حركة الفلسطينيين.

وبحسب تقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بلغ عدد الحواجز العسكرية والبوابات في الأراضي الفلسطينية 916، بينها 243 بوابة نُصبت، بعد 7 تشرين الأول عام 2023.
 
 


