مستوطنون يحرقون مسجدا شمال غرب أريحا

وأفاد المحامي حسن مليحات المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة -في بيان- أن المستوطنين "أشعلوا النيران في المسجد بأكمله. كما حاولوا إحراق جرار زراعي لأحد المواطنين الفلسطينيين". ووصف هذا الاعتداء بأنه عمل إرهابي وإجرامي من قبل المستوطنين.
وقد بث ناشطون ومنصات -على مواقع التواصل الاجتماعي- مشاهد لاشتعال النيران في المسجد المعتدى عليه.
والشهر الماضي، أحرق مستوطنون مسجد "بر الوالدين" في بلدة مردا قرب مدينة سلفيت شمال الضفة، وخطوا شعارات عنصرية على جدرانه.
وسبق أن اقتحم مستوطنون مدرسة المعرجات قرب أريحا، واعتدوا بالضرب على الطلبة وشدوا وثاق مدير المدرسة والمعلمين، وقد أعلن الهلال الأحمر حينها عن إصابة 7 فلسطينيين.
الجزيرة
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