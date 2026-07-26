مستوطنون يحرقون مسجدا قيد الإنشاء في قصرة جنوبي نابلس

الوكيل الإخباري- أحرق مستوطنون، فجر الأحد، مسجدًا قيد الإنشاء في بلدة قصرة جنوب نابلس، وأضرموا النار في أجزاء من منزل ببلدة بيت فوريك شرق المدينة في الضفة الغربية المحتلة.

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