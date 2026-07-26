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مستوطنون يحرقون مسجدا قيد الإنشاء في قصرة جنوبي نابلس

مستوطنون يحرقون مسجدا قيد الإنشاء في قصرة جنوبي نابلس
مستوطنون يحرقون مسجدا قيد الإنشاء في قصرة جنوبي نابلس
 
الأحد، 26-07-2026 09:06 ص

الوكيل الإخباري-   أحرق مستوطنون، فجر الأحد، مسجدًا قيد الإنشاء في بلدة قصرة جنوب نابلس، وأضرموا النار في أجزاء من منزل ببلدة بيت فوريك شرق المدينة في الضفة الغربية المحتلة.

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وأفاد رئيس بلدية قصرة عبد العظيم وادي لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، بأن مستوطنين هاجموا المنطقة الجنوبية من البلدة، وأضرموا النار في مسجد الرحمة، وهو قيد الإنشاء، ما أدى إلى احتراق أخشاب وأدوات في الموقع.

 
 


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