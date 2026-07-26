مستوطنون يحرقون مسجدا قيد الإنشاء في قصرة جنوبي نابلس

وأفاد رئيس بلدية قصرة عبد العظيم وادي لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، بأن مستوطنين هاجموا المنطقة الجنوبية من البلدة، وأضرموا النار في مسجد الرحمة، وهو قيد الإنشاء، ما أدى إلى احتراق أخشاب وأدوات في الموقع.
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