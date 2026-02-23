الإثنين 2026-02-23 12:27 م

مستوطنون يحرقون مسجدا ويخطون شعارات عنصرية غرب نابلس

أرشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 23-02-2026 10:27 ص
الوكيل الإخباري-   أحرق مستوطنون ، فجر الاثنين، مسجدا يقع بين بلدتي صرة وتل غرب نابلس في الضفة الغربية المحتلة، وخطّوا شعارات عنصرية على جدرانه.اضافة اعلان


وأفادت مصادر فلسطينية بأن المستوطنين أحرقوا مسجد أبو بكر الصديق عبر سكب مواد قابلة للاشتعال عند المدخل، مشيرة إلى أن المستوطنين خطّوا أيضاً شعارات عنصرية معادية للعرب والمسلمين على جدران المسجد.
 
 


