مستوطنون يحرقون مسجدا ويخطون شعارات عنصرية غرب نابلس

وأفادت مصادر فلسطينية بأن المستوطنين أحرقوا مسجد أبو بكر الصديق عبر سكب مواد قابلة للاشتعال عند المدخل، مشيرة إلى أن المستوطنين خطّوا أيضاً شعارات عنصرية معادية للعرب والمسلمين على جدران المسجد.
