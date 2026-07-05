الأحد 2026-07-05 10:53 ص

مستوطنون يحرقون مطعما جنوب نابلس

مستوطنون يحرقون مطعما جنوب نابلس
مستوطنون يحرقون مطعما جنوب نابلس
 
الأحد، 05-07-2026 08:56 ص
الوكيل الإخباري-   أحرق مستوطنون، فجر الأحد، مطعما يقع قرب بلدتي اللبن الشرقية وعمورية جنوب نابلس.اضافة اعلان


وقال رئيس مجلس قروي اللبن الشرقية وصاحب المطعم يعقوب عويس، إن المستوطنين اقتحموا المطعم الواقع في المنطقة القريبة من جامعة الزيتونة، وحطموا أبوابه، وسرقوا مبلغا ماليا منه، قبل أن يضرمون النيران فيه، ما أدى إلى احتراقه بالكامل، وذلك بحماية من جيش الاحتلال.

وأضاف، أن المطعم كان يقدم خدماته لطلبة الجامعة، مشيرا إلى أن الخسائر الناجمة عن إحراقه تُقدّر بنحو مليون شيقل (قرابة 333,483 دولار).
 
 


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