مستوطنون يحرقون ويحطمون 5 مركبات ويحاولون إحراق مسجد في رام الله

11:57 م

الوكيل الإخباري- أحرق مستوطنون، مساء الأحد، مركبات وحاولوا إحراق مسجد خلال هجومين منفصلين استهدفا قرية برقا وبلدة دير دبوان شرق رام الله، ما أسفر عن أضرار مادية دون تسجيل إصابات. اضافة اعلان





ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، هاجمت مجموعة من المستوطنين قرية برقا وأضرمت النار في مركبة كانت متوقفة قرب مسجد النور، ما أدى إلى احتراقها وإلحاق أضرار مادية بها.



وقال رئيس مجلس قروي برقا إن المستوطنين حطموا أبواب المسجد وأشعلوا النار عند مدخله في محاولة لإحراقه، إلا أن الأهالي تمكنوا من إخماد الحريق قبل امتداده إلى داخل المسجد، فيما فرّ المهاجمون من المكان.



وفي بلدة دير دبوان، اقتحمت مجموعة من المستوطنين منطقة المراح قرب المدخل الغربي للبلدة، وأضرمت النار في مركبتين، كما حطمت مركبتين أخريين كانتا متوقفتين قرب أحد المساجد.



وأفادت "وفا" بأن المستوطنين فروا عقب تنفيذ الهجوم، فيما أتت النيران على المركبتين المحروقتين بالكامل، وتسببت بأضرار مادية كبيرة في المركبتين الأخريين، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.



من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الهجمات التي نفذتها مجموعات من المستوطنين، وما رافقها من أعمال حرق استهدفت مركبات وأراضي ومحاولة إحراق مسجد.



واعتبرت الوزارة، في بيان، أن هذه الاعتداءات تندرج ضمن سياسة ممنهجة تستهدف الفلسطينيين وممتلكاتهم، وتهدف إلى تقويض مقومات صمودهم على أرضهم.





