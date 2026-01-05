مستوطنون يحطمون شواهد قبور إسلامية في القدس

01:07 م

الوكيل الإخباري- اعتدى مستوطنون، الإثنين، على مقبرة إسلامية في مدينة القدس المحتلة، وحطموا شواهد بعض القبور.





وأفادت مصادر فلسطينية، بأن عددا من المستوطنين اقتحموا مقبرة إسلامية في محيط البلدة القديمة من القدس المحتلة، وحطموا شواهد عدد من القبور الإسلامية فيها، وخربوا أخرى.



يشار إلى أن المستوطنين، حطموا مرتين في العام الماضي 2025، شواهد لقبور مقبرة باب الرحمة الإسلامية شرق المسجد الأقصى المبارك.

