مستوطنون يحطمون شواهد قبور إسلامية في القدس

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن عددا من المستوطنين اقتحموا مقبرة إسلامية في محيط البلدة القديمة من القدس المحتلة، وحطموا شواهد عدد من القبور الإسلامية فيها، وخربوا أخرى.
يشار إلى أن المستوطنين، حطموا مرتين في العام الماضي 2025، شواهد لقبور مقبرة باب الرحمة الإسلامية شرق المسجد الأقصى المبارك.
-
أخبار متعلقة
-
أكثر من 53 ألف خيمة للنازحين تضررت خلال المنخفضات الأخيرة في غزة
-
نتنياهو: ترامب يشترط نزع سلاح "حماس" دون تنازلات
-
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 71386 شهيدا
-
الأونروا: أكثر من 12 ألف طفل نازح قسريا في الضفة الغربية المحتلة
-
شهيدان ومصاب برصاص الاحتلال في خان يونس
-
استشهاد طفلة برصاص الاحتلال جنوب قطاع غزة
-
إصابة 4 فلسطينيين بجروح خطيرة في قصف على شمال قطاع غزة
-
الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بالتراجع عن حظر أنشطة المنظمات في غزة