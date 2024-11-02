مستوطنون يستولون على أراض فلسطينية بجنوب الضفة

وقد نصب المستوطنون بيتا متنقلا (كرفان) على أراض بالقرية، تزيد مساحتها على 60 دونما، وشرعوا بأعمالهم خلال الليل، ويواصلون أعمال تجريف بالمنطقة، تمهيدا لعمليات بناء أخرى.
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