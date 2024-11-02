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مستوطنون يستولون على أراض فلسطينية بجنوب الضفة

ارشيفية
ارشيفية
السبت، 02-11-2024 07:19 م
الوكيل الإخباري-   استولى مستوطنون إسرائيليون على أراض فلسطينية في بلدة خلايل اللوز بمدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، تمهيدا لمصادرتها.اضافة اعلان


وقد نصب المستوطنون بيتا متنقلا (كرفان) على أراض بالقرية، تزيد مساحتها على 60 دونما، وشرعوا بأعمالهم خلال الليل، ويواصلون أعمال تجريف بالمنطقة، تمهيدا لعمليات بناء أخرى.
 
gnews

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