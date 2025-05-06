مستوطنون يضرمون النار في أراضٍ قرب رام الله

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن عشرات المستوطنين أضرموا النيران في مساحات زراعية واسعة، في منطقة سهل سيع، الواقعة بين قريتي المغير وأبو فلاح.
وذكرت المصادر، أن مواجهات اندلعت لدى خروج الأهالي للتصدي للمستوطنين، الذين وفرت لهم قوات الاحتلال الإسرائيلي الحماية لهم خلال اقتحامهم المنطقة.
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