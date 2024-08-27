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مستوطنون يعتدون على المواطنين في مسافر يطا جنوبي الخليل

مستوطنون يعتدون على المواطنين
مستوطنون يعتدون على المواطنين
الثلاثاء، 27-08-2024 07:25 م

الوكيل الإخباري-   اعتدى مستوطنون، يوم الثلاثاء، على الأهالي في تجمع شعب البطم بمسافر يطا جنوبي الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

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وأفادت مصادر محلية لوكالة "صفا"، بأن عدداً من المستوطنين داهموا تجمع شعب البطم واعتدوا على المواطنين وتجولوا بين منازلهم، دون التبليغ عن إصابات.

 
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