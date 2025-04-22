الثلاثاء 2025-04-22 07:25 م
 

مستوطنون يعتدون على فلسطيني قرب نبع العوجا

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 22-04-2025 07:17 م
الوكيل الإخباري-   اعتدى مستوطنون، الثلاثاء، على فلسطيني أثناء قيادته مركبته قرب منطقة شلال العوجا، شمال مدينة أريحا.اضافة اعلان


وأفادت مصادر فلسطينية، بأن المستوطنين اعترضوا طريق الفلسطيني سليمان مليحات من سكان تجمع عرب المليحات واعتدوا عليه بالضرب، قبل أن يقوموا برش غاز الفلفل على وجهه، وذلك تحت حماية جنود الاحتلال الإسرائيلي الذين تواجدوا في المكان دون أن يتدخلوا لوقف الاعتداء.

يشار أن منطقة نبع العوجا تشهد اعتداءات مستمرة من المستوطنين بحق الفلسطينيين.
 
gnews

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