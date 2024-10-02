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مستوطنون يعتدون على قاطفي الزيتون في حوارة جنوب نابلس

أرشيفية لاعتداءات الاحتلال على أشجار الزيتون
أرشيفية لاعتداءات الاحتلال على أشجار الزيتون
الأربعاء، 02-10-2024 10:27 ص
الوكيل الإخباري-   اعتدى مستعمرون، اليوم الأربعاء، على قاطفي الزيتون في بلدة حوارة جنوب نابلس.اضافة اعلان


وذكرت مصادر في بلدية حوارة، بأن مستعمرين يترأسهم حارس مستعمرة "يتسهار"، هاجموا المزارعين في منطقة اللحف في حوارة، واعتدوا عليهم، ما أدى إلى إصابة اثنين برضوض وجروح، وهما صقر خالد عودة، وجميل فايز عودة، ونقلا إلى مركز طوارئ حوارة.

وأفادت المصادر، بأن المستعمرين استولوا على معدات قطف الزيتون عقب الاعتداء على المزارعين وإجبارهم على مغادرة أراضيهم.

وفا
 
gnews

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