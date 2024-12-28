مستوطنون يعتدون على مزارعين في سلواد قرب رام الله

وتستمر اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وأراضيهم في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، بهدف إجبارهم على مغادرتها وفرض الاستيطان فيها.
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