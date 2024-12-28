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مستوطنون يعتدون على مزارعين في سلواد قرب رام الله

ارشيفية
ارشيفية
السبت، 28-12-2024 07:01 م
الوكيل الإخباري-   اعتدى مستوطنون متطرفون، اليوم السبت، على مزارعين فلسطينيين أثناء وجودهم في أراضيهم بمنطقة سلواد شرق رام الله في الضفة الغربية المحتلة.اضافة اعلان


وتستمر اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وأراضيهم في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، بهدف إجبارهم على مغادرتها وفرض الاستيطان فيها.
 
gnews

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