الثلاثاء 2025-11-04 10:01 ص
 

مستوطنون يغلقون الطريق 60 المؤدي لمدينة الخليل

ارشيفية
 
الثلاثاء، 04-11-2025 08:31 ص

الوكيل الإخباري- نشرت قناة القدس مقطع فيديو يظهر إغلاق مستوطنين متطرفين للطريق العام 60 المؤدي لمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، واعتدائهم على مركبات الفلسطينيين في منطقة دوار تقوع جنوب شرق بيت لحم.

مستوطنون يغلقون الطريق 60 المؤدي لمدينة الخليل

