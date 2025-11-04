مستوطنون يغلقون الطريق 60 المؤدي لمدينة الخليل

الوكيل الإخباري- نشرت قناة القدس مقطع فيديو يظهر إغلاق مستوطنين متطرفين للطريق العام 60 المؤدي لمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، واعتدائهم على مركبات الفلسطينيين في منطقة دوار تقوع جنوب شرق بيت لحم.

