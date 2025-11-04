مستوطنون يغلقون الطريق 60 المؤدي لمدينة الخليل

مسـ ـتوطنون يغلقون الطريق العام 60 المؤدي لمدينة الخليل ويعتدون على مركبات الفلسطينيين في منطقة دوار تقوع جنوب شرق بيت لحم .— قناة القدس (@livequds) November 4, 2025
لتغطية أوسع، تابعونا على قناتنا عبر التيليجرام: https://t.co/npZgVjcZ8p pic.twitter.com/ybXCd7piNc
