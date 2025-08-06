مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

10:33 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/741172 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- اقتحم مستوطنون متطرّفون يهود، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. اضافة اعلان





وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة بالقدس، في بيان، بأن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية، وذلك من جهة باب المغاربة، وأدّوا طقوسًا تلمودية استفزازية، وما يسمى "بالسجود الملحمي" قرب مصلى باب الرحمة، وقاموا بجولات مشبوهة في ساحات الحرم الشريف، وسط منع شرطة الاحتلال دخول المصلين إليه عبر بواباته الخارجية المختلفة، وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين المتطرّفين.



وتواصل قوات الاحتلال حصارها للمسجد الأقصى منذ السابع من تشرين الأول 2023، من خلال تقييد دخول المصلّين المسلمين إليه، وعبر تشديد إجراءاتها عند أبوابه، ووضع السواتر الحديدية، وتوقيف الوافدين إليه، وعرقلة دخولهم.