مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسًا استفزازية

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، وذلك من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدّوا طقوسًا تلمودية استفزازية فيه، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال التي أغلقت جميع أبواب الأقصى الخارجية، ومنعت دخول المصلين إليه، وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين المتطرفين.
بترا
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