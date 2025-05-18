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مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسًا استفزازية

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 18-05-2025 10:40 ص
الوكيل الإخباري- اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.اضافة اعلان


وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، وذلك من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدّوا طقوسًا تلمودية استفزازية فيه، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال التي أغلقت جميع أبواب الأقصى الخارجية، ومنعت دخول المصلين إليه، وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين المتطرفين.

بترا
 
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