مستوطنون يقتحمون "الأقصى"

وأفادت مصادر ، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا "الأقصى" على شكل مجموعات متفرقة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدَّوا طقوسا تلمودية.
وتواصل قوات الاحتلال حصارها للمسجد الأقصى منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، من خلال تقييد دخول المصلّين المسلمين إليه، وعبر تشديد إجراءاتها عند أبوابه ووضع السواتر الحديدية وتوقيف الوافدين إليه وعرقلة دخولهم.
وفا
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