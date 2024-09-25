 
الأربعاء 2024-09-25 11:19 ص
 
 

مستوطنون يقتحمون "الأقصى"

أرشيفية
أرشيفية
الأربعاء، 25-09-2024 10:32 ص
الوكيل الإخباري-   اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.اضافة اعلان


وأفادت مصادر ، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا "الأقصى" على شكل مجموعات متفرقة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدَّوا طقوسا تلمودية.

وتواصل قوات الاحتلال حصارها للمسجد الأقصى منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، من خلال تقييد دخول المصلّين المسلمين إليه، وعبر تشديد إجراءاتها عند أبوابه ووضع السواتر الحديدية وتوقيف الوافدين إليه وعرقلة دخولهم.

وفا
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

طب وصحة احذر.. تناول المضادات الحيوية مع هذه المشروبات

صواريخ حزب الله

عربي ودولي دراسة إسرائيلية: حزب الله قد يطلق 3 آلاف صاروخ يوميا

تعبيرية

عربي ودولي حزب الله يجهز صاروخ ألماس للمواجهة المرتقبة مع الاحتلال

الملكة رانيا خلال اللقاء | من المصدر

أخبار محلية الملكة: غزة تحطم كل الأرقام القياسية

ارشيفية

أخبار محلية وزارة المياه : سدودنا جاهزة وآمنة لاستقبال موسمنا المطري

وزيرة التخطيط زينة طوقان

أخبار محلية الأردن يشارك في قمة المستقبل

لبنانيون يفرون بالآلاف | من المصدر

أخبار محلية نصف مليون نازح في لبنان حتى الآن

أرشيفية

فلسطين مستوطنون يقتحمون "الأقصى"



 


الأكثر مشاهدة