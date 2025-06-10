مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

الوكيل الإخباري- اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

اضافة اعلان