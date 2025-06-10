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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

أرشيفية من اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك
 
الثلاثاء، 10-06-2025 01:08 م

الوكيل الإخباري-   اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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وأفاد شهود عيان، بأن العشرات اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.

 
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