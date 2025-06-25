مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

وتشهد ساحات المسجد الشريف موجة من الاقتحامات المتتالية تجاوزت حدود الاستفزاز لتصل إلى مرحلة فرض أمر واقع جديد.
-
أخبار متعلقة
-
القسام تكشف تفاصيل الكمين الذي حصد 7 من جنود الاحتلال
-
فتح كنيسة القيامة بعد 12 يوماً من الإغلاق في القدس المحتلة
-
22 شهيدا في قصف الاحتلال لغزة بينهم 6 من منتظري المساعدات
-
غولان يدعو لحسم حرب غزة باتفاق
-
الرئيس الإسرائيلي يقر بصعوبة الوضع الميداني في غزة
-
قوات الاحتلال تقتحم بلدة طمون في طوباس
-
جيش الاحتلال يقر بمقتل 7 من جنوده في معارك جنوبي غزة
-
15 شهيدا في قصف إسرائيلي على القطاع منذ فجر اليوم