مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

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الوكيل الإخباري- اقتحم عدد من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك كما أدوا طقوسا تلمودية تحت حماية شرطة الاحتلال.

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