الأربعاء 2025-06-25 02:33 م
 

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

ت
جانب من الاقتحامات
 
الأربعاء، 25-06-2025 01:08 م

الوكيل الإخباري- اقتحم عدد من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك كما أدوا طقوسا تلمودية تحت حماية شرطة الاحتلال.

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وتشهد ساحات المسجد الشريف موجة من الاقتحامات المتتالية تجاوزت حدود الاستفزاز لتصل إلى مرحلة فرض أمر واقع جديد.

 
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