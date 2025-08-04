مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

وأفادت مصادر فلسطينية بأن عددًا من المستوطنين المقتحمين أدّوا طقوسًا تلمودية في باحات المسجد الأقصى، وقاموا بالتضييق على المصلين.
وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال شدّدت من إجراءاتها على بوابات المسجد الأقصى، وفي البلدة القديمة.
تجدر الإشارة إلى أن 3023 مستوطنًا، يقودهم وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، ومتطرفون من أعضاء الكنيست الإسرائيلية، اقتحموا المسجد الأقصى الأحد، وأدّوا طقوسًا تلمودية ورقصات وصراخًا عمّ أرجاء المسجد، تخلّلها رفع علم الاحتلال، واستخدام لفائف توراتية مفتوحة عند أحد أبوابه.
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