مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

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الوكيل الإخباري- اقتحم عشرات المستوطنين، الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. اضافة اعلان





وأفادت مصادر فلسطينية، بأن مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، وسط وجود مكثف لعناصر شرطة الاحتلال.



وبحسب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، نفّذ المستوطنون أكثر من 25 اقتحامًا خلال شهر حزيران الماضي، على خلفية دعوات متصاعدة من جماعات "جبل الهيكل" المتطرفة، التي تحثّ بشكل دوري على اقتحام الأقصى وتنفيذ طقوس تلمودية داخل باحاته، في محاولة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى المبارك.