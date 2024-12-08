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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال

قبة الصخرة
قبة الصخرة
الأحد، 08-12-2024 03:57 م

الوكيل الإخباري-   اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين -اليوم الأحد- المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وقاموا بجولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان قولهم إن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى من باب المغاربة، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ويشهد الأقصى اقتحامات متكررة من جانب مستوطنين إسرائيليين، وسط رفض فلسطيني للتقسيم المكاني والزماني للمسجد في مدينة القدس المحتلة.

والثلاثاء، قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، في بيان، إن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى 20 مرة، في حين منع الجيش الإسرائيلي رفع الأذان بالمسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل 55 مرة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

الجزيرة

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