الخميس 2026-07-23 09:02 ص

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تزامناً مع ما يسمى "ذكرى خراب الهيكل"

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تزامناً مع ما يسمى "ذكرى خراب الهيكل"
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تزامناً مع ما يسمى "ذكرى خراب الهيكل"
 
الخميس، 23-07-2026 08:08 ص
الوكيل الإخباري-   اقتحم مستوطنون، الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، تزامناً مع إحياء ما يُعرف بـ"ذكرى خراب الهيكل"، حيث نفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوساً تلمودية.اضافة اعلان


وفرضت قوات الاحتلال إجراءات مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، بالتزامن مع دعوات أطلقتها جماعات "الهيكل" المتطرفة لتكثيف اقتحامات المسجد خلال هذه المناسبة.

وكانت محافظة القدس قد حذرت من تصاعد المخططات التي تقودها منظمات "الهيكل" المتطرفة لتنفيذ أكبر اقتحام جماعي للمسجد الأقصى المبارك خلال ما تسمى "ذكرى خراب الهيكل".

وأكدت المحافظة، في بيان صدر عنها، أن ما يجري لم يعد مجرد نشاط تنظمه جماعات متطرفة، بل أصبح جزءاً من سياسة إسرائيلية رسمية تستهدف فرض وقائع جديدة داخل المسجد الأقصى، وتقويض الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه، تمهيداً لتكريس مشروع التقسيم الزماني والمكاني.

وشددت المحافظة على أن المعطيات الميدانية والسياسية التي تم رصدها خلال الأيام الأخيرة تشير إلى وجود خطة تعبئة واسعة تقودها منظمات "الهيكل"، بهدف تسجيل رقم قياسي جديد في عدد المقتحمين، عبر تجاوز الرقم الذي سُجل العام الماضي والبالغ (4000) مقتحم في يوم واحد، مع سعي معلن إلى الوصول إلى حاجز (5000) مقتحم، وهو هدف تعمل هذه المنظمات على تحقيقه بصورة تدريجية منذ عام 2021.

وشددت محافظة القدس على أن المسجد الأقصى المبارك، بكامل مساحته البالغة (144) دونماً، هو إسلامي خالص، وأن جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير هويته أو طابعه أو وضعه التاريخي والقانوني تُعد باطلة ولاغية.
 
 


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