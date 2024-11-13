مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى والاحتلال يهدم منزلا في القدس

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في بيان، إن 140 مستوطنا اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متفرقة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.
ونشرت قوات الاحتلال منذ الصباح وحداتها الخاصة وعناصرها في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على حركة تنقل الفلسطينيين في ساحات الحرم.
بترا
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