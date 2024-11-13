 
الأربعاء 2024-11-13 03:19 م
 

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى والاحتلال يهدم منزلا في القدس

اقتحامات متكررة للمسجد الأقصى
اقتحامات متكررة للمسجد الأقصى
الأربعاء، 13-11-2024 01:37 م
الوكيل الإخباري-   اقتحم مستوطنون متطرفون اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.اضافة اعلان


وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في بيان، إن 140 مستوطنا اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متفرقة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

ونشرت قوات الاحتلال منذ الصباح وحداتها الخاصة وعناصرها في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على حركة تنقل الفلسطينيين في ساحات الحرم.

بترا
 
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