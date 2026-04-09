مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط تمديد غير مسبوق لساعات الاقتحام

وأفادت المحافظة، بأن الاقتحام تخلله أداء غناء وصلوات تلمودية داخل باحات المسجد الأقصى، إذ جرت هذه الاقتحامات خلال الفترة الصباحية، بحماية قوات الاحتلال.
وأشارت إلى أن هذه الاقتحامات تعتبر تصعيدا خطيرا يمسّ الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، ويشكّل استفزازا صارخا لمشاعر المسلمين في القدس وفلسطين والعالم أجمع، حيث اقتحم المستوطنون صباح اليوم المسجد الأقصى، مع بدء تطبيق التمديد الجديد على فترة الاقتحامات الصباحية، إذ انطلقت عند الساعة 6:30 صباحا بدلا من الساعة 7:00 كما كان معمولاً به سابقا.
وأوضحت المحافظة، أن هذه الاقتحامات جاءت بعد إعلان ما تُعرف بـ"منظمات المعبد" تمديد أوقات الاقتحام لنصف ساعة إضافية، لتصبح من 6:30 حتى 11:30 صباحاً، ثم من 1:30 حتى 3:00 بعد الظهر، ليصل مجموعها إلى 6 ساعات ونصف يومياً.
وأكدت، أن هذا التمديد يعكس تسارعاً في فرض وقائع جديدة داخل المسجد الأقصى، وتكريس سياسة التقسيم الزماني، خاصة مع إعادة فتحه عقب إغلاق استمر 40 يوماً.
يشار إلى أن اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك تعود إلى عام 2003، حيث بدأت بشكل يومي تحت حماية قوات الاحتلال، قبل أن تنتقل في عام 2008 إلى مرحلة أكثر تنظيما عبر تخصيص أوقات محددة لها، كانت في بدايتها 3 ساعات صباحية فقط من الساعة 7:00 حتى 10:00.
أخبار متعلقة
استشهاد فلسطيني بقصف مسيرة للاحتلال جنوب قطاع غزة
-
الاحتلال الإسرائيلي يعلن إعادة فتح الأماكن المقدسة في القدس اعتبارا من الخميس
-
استشهاد مراسل "الجزيرة مباشر" محمد وشاح
-
72,315 العدد التراكمي للشهداء في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023
-
الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى وكنيسة القيامة لليوم الـ40
-
رابطة العالم الإسلامي تُدين اقتحام وزير إسرائيلي للمسجد الأقصى
-
البرلمان العربي يدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى
-
جماعات "الهيكل" تحرّض لاقتحام الأقصى وذبح القرابين في "الفصح"