الخميس 2026-04-09 11:12 م

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط تمديد غير مسبوق لساعات الاقتحام

اقتحم مستوطنون بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، المسجد الأقصى المبارك، وسط تمديد غير مسبوق لساعات الاقتحام، وفقا لمحافظة القدس. وأفادت المحافظة، بأن الاقتحام تخلله أداء غناء وصلوات تلمودية دا
الخميس، 09-04-2026 09:24 ص
الوكيل الإخباري-   اقتحم مستوطنون بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، المسجد الأقصى المبارك، وسط تمديد غير مسبوق لساعات الاقتحام، وفقا لمحافظة القدس.


وأفادت المحافظة، بأن الاقتحام تخلله أداء غناء وصلوات تلمودية داخل باحات المسجد الأقصى، إذ جرت هذه الاقتحامات خلال الفترة الصباحية، بحماية قوات الاحتلال.

وأشارت إلى أن هذه الاقتحامات تعتبر تصعيدا خطيرا يمسّ الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، ويشكّل استفزازا صارخا لمشاعر المسلمين في القدس وفلسطين والعالم أجمع، حيث اقتحم المستوطنون صباح اليوم المسجد الأقصى، مع بدء تطبيق التمديد الجديد على فترة الاقتحامات الصباحية، إذ انطلقت عند الساعة 6:30 صباحا بدلا من الساعة 7:00 كما كان معمولاً به سابقا.

وأوضحت المحافظة، أن هذه الاقتحامات جاءت بعد إعلان ما تُعرف بـ"منظمات المعبد" تمديد أوقات الاقتحام لنصف ساعة إضافية، لتصبح من 6:30 حتى 11:30 صباحاً، ثم من 1:30 حتى 3:00 بعد الظهر، ليصل مجموعها إلى 6 ساعات ونصف يومياً.

وأكدت، أن هذا التمديد يعكس تسارعاً في فرض وقائع جديدة داخل المسجد الأقصى، وتكريس سياسة التقسيم الزماني، خاصة مع إعادة فتحه عقب إغلاق استمر 40 يوماً.

يشار إلى أن اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك تعود إلى عام 2003، حيث بدأت بشكل يومي تحت حماية قوات الاحتلال، قبل أن تنتقل في عام 2008 إلى مرحلة أكثر تنظيما عبر تخصيص أوقات محددة لها، كانت في بدايتها 3 ساعات صباحية فقط من الساعة 7:00 حتى 10:00.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة