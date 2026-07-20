مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون "السجود الملحمي"

وأفادت محافظة القدس، بأن مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك وأدوا ما يُعرف بـ"السجود الملحمي" وسط حراسة قوات الاحتلال.
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