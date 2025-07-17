مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية في باحاته

11:20 ص

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الوكيل الإخباري- اقتحم مستوطنون، الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. اضافة اعلان





وأفادت مصادر، بأن عشرات المستعمرين بحماية قوات الاحتلال اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.