مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية في باحاته

وأفادت مصادر، بأن عشرات المستعمرين بحماية قوات الاحتلال اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.
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