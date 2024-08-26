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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى
الإثنين، 26-08-2024 10:05 ص
الوكيل الإخباري-   اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى في مدينة القدس، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.اضافة اعلان


وأفاد شهود عيان بأن مستعمرين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

وأضاف الشهود أن الشرطة الإسرائيلية شددت إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة من مدينة القدس، ونشرت عناصرها عند بوابات المسجد الأقصى، وفرضت قيودا على دخول المصلين.
 
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