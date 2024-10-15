مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.
وفا
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