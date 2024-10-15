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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

أرشيفية
أرشيفية
الثلاثاء، 15-10-2024 10:47 ص
الوكيل الإخباري-  اقتحم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال.اضافة اعلان


وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

وفا
 
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