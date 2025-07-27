مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

10:26 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/739777 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- اقتحم مستوطنون، الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. اضافة اعلان





وأفاد مصادر فلسطينية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.