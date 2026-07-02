الخميس 2026-07-02 12:20 م

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم مستوطنون بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، المسجد الأقصى المبارك، وسط تمديد غير مسبوق لساعات الاقتحام، وفقا لمحافظة القدس. وأفادت المحافظة، بأن الاقتحام تخلله أداء غناء وصلوات تلمودية دا
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
 
الخميس، 02-07-2026 11:10 ص

الوكيل الإخباري-   اقتحم مستوطنون، الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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وذكرت محافظة القدس، أن عدد من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.

 
 


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