مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

وذكرت محافظة القدس، أن عدد من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.
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