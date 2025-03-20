مستوطنون يقتحمون المنطقة الأثرية غرب نابلس

الوكيل الإخباري- اقتحم مستوطنون، اليوم الخميس، المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية شمال غرب مدينة نابلس.

اضافة اعلان



وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم في بيان، إن المستوطنين اقتحموا الموقع الأثري وسط إجراءات قوات الاحتلال العسكرية المشددة وإغلاق الموقع والطرق المؤدية إليه أمام المواطنين.