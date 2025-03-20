مستوطنون يقتحمون المنطقة الأثرية غرب نابلس

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم في بيان، إن المستوطنين اقتحموا الموقع الأثري وسط إجراءات قوات الاحتلال العسكرية المشددة وإغلاق الموقع والطرق المؤدية إليه أمام المواطنين.
كما جرفوا أراضي المواطنين في قرية أم صفا شمال غرب مدينة رام الله.
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