الخميس 2025-03-20 04:51 م
 

مستوطنون يقتحمون المنطقة الأثرية غرب نابلس

مستوطنون يقتحمون المنطقة الأثرية غرب نابلس
مستوطنون يقتحمون المنطقة الأثرية غرب نابلس
 
الخميس، 20-03-2025 03:49 م

الوكيل الإخباري-    اقتحم مستوطنون، اليوم الخميس، المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية شمال غرب مدينة نابلس.

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وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم في بيان، إن المستوطنين اقتحموا الموقع الأثري وسط إجراءات قوات الاحتلال العسكرية المشددة وإغلاق الموقع والطرق المؤدية إليه أمام المواطنين.


كما جرفوا أراضي المواطنين في قرية أم صفا شمال غرب مدينة رام الله.

 
 
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