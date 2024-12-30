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مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

ارشيفية
ارشيفية
الإثنين، 30-12-2024 12:30 م

الوكيل الإخباري-  اقتحم مستوطنون يهود، صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة.

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وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن عددا من المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية بحماية من عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي وسط تشديدات على دخول المصلين المسلمين للأقصى وإجراءات عسكرية مشددة على جميع أبواب المسجد ومحيط ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

ويأتي الاقتحام في خامس أيام عيد الأنوار "الحانوكاه" اليهودي، الذي شهد دعوات أطلقها مستوطنون لزيادة الاقتحامات مع حلول العيد الذي يتواصل حتى نهاية الأسبوع الحالي. كما دعت ما تسمى "جماعات الهيكل" المتطرفة إلى اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى خلال عيد "الحانوكاه" اليهودي.

ويستغل الاحتلال الأعياد اليهودية للتنغيص على أبناء الشعب الفلسطيني بالتزامن مع انتهاكات كبيرة يمارسها من فرض الحصار وتشديد الإجراءات العسكرية على الحواجز وإعاقة وصول الفلسطينيين إلى الأماكن المقدسة.

بترا

 
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