مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

ويأتي الاقتحام في خامس أيام عيد الأنوار "الحانوكاه" اليهودي، الذي شهد دعوات أطلقها مستوطنون لزيادة الاقتحامات مع حلول العيد الذي يتواصل حتى نهاية الأسبوع الحالي. كما دعت ما تسمى "جماعات الهيكل" المتطرفة إلى اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى خلال عيد "الحانوكاه" اليهودي.
ويستغل الاحتلال الأعياد اليهودية للتنغيص على أبناء الشعب الفلسطيني بالتزامن مع انتهاكات كبيرة يمارسها من فرض الحصار وتشديد الإجراءات العسكرية على الحواجز وإعاقة وصول الفلسطينيين إلى الأماكن المقدسة.
بترا
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