 
الأربعاء 2025-01-08 12:14 م
 

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

أرشيفية
أرشيفية
الأربعاء، 08-01-2025 11:50 ص
الوكيل الإخباري-   اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.اضافة اعلان


وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته.

وأضافت أن شرطة الاحتلال كثفت تواجدها عند أبواب المسجد الأقصى وفي محيط البلدة القديمة وعرقلت دخول المصلين إلى المسجد الأقصى لتأمين اقتحامات المستوطنين.

بترا
 
gnews

أحدث الأخبار

الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن

أخبار محلية اتحاد العمال الأردني: "الخرائط الإسرائيلية" حلقة من سلسلة أكاذيب الاحتلال

ا

أخبار محلية وزير الخارجية يزور بروكسل للقاء مسؤولين أوروبيين

ع

منوعات برج الحوت حظك اليوم

أرشيفية

فلسطين مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جانب من مشاركة وفد غرفة تجارة عمان في مهرجان دبي للتسوق

أخبار محلية تجارة عمان تطلع على تجربة مهرجان دبي للتسوق

فل

منوعات بالصور... حريق كبير يلتهم مطعماً شهيراً في مصر

لف

طب وصحة هل تعاني من هذه الأعراض؟ قد تكون علامات مبكرة لسرطان الأمعاء

ترامب قال إن أعضاء الناتو يجب أن يدفعوا 5% من إجمالي ناتجهم المحلي

عربي ودولي ترامب يجدد هجومه على أعضاء الناتو ويطالبهم بإنفاق المزيد



 




الأكثر مشاهدة