مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته.
وأضافت أن شرطة الاحتلال كثفت تواجدها عند أبواب المسجد الأقصى وفي محيط البلدة القديمة وعرقلت دخول المصلين إلى المسجد الأقصى لتأمين اقتحامات المستوطنين.
بترا
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