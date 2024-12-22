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مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى
مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى
الأحد، 22-12-2024 12:16 م
الوكيل الإخباري-   اقتحم مستوطنون يهود صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.اضافة اعلان


وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

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