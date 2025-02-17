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مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى
مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى
الإثنين، 17-02-2025 01:44 م

الوكيل الإخباري-    اقتحم مستوطنون يهود اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة بحماية وحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى وقاموا بتأدية طقوس تلمودية استفزازية في باحاته، كما شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على بوابات المسجد الأقصى المبارك وفي البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

 
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