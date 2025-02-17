مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى وقاموا بتأدية طقوس تلمودية استفزازية في باحاته، كما شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على بوابات المسجد الأقصى المبارك وفي البلدة القديمة بالقدس المحتلة.
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