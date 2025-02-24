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مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

أرشيفية
أرشيفية
الإثنين، 24-02-2025 12:46 م
الوكيل الإخباري-  اقتحم مستوطنون متطرفون يهود اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.اضافة اعلان


وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته.

يأتي ذلك وسط استمرار الاحتلال الإسرائيلي التضييق على دخول المسلمين للمسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك والمطالبة بتقييد أعداد المصلين خلال الشهر الفضيل.

بترا
 
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