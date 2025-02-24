مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته.
يأتي ذلك وسط استمرار الاحتلال الإسرائيلي التضييق على دخول المسلمين للمسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك والمطالبة بتقييد أعداد المصلين خلال الشهر الفضيل.
بترا
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