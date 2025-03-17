مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا منذ ساعات الصباح الأولى باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية وقاموا بجولات مشبوهة في باحاته وسط حراسة مشددة من شرطة لاحتلال.
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