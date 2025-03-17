مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

الوكيل الإخباري- اقتحم مستوطنون يهود اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة بحماية وحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح.

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وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا منذ ساعات الصباح الأولى باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية وقاموا بجولات مشبوهة في باحاته وسط حراسة مشددة من شرطة لاحتلال.