الخميس 2025-04-03 12:53 م
 

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

أرشيفية
أرشيفية
 
الخميس، 03-04-2025 11:17 ص
الوكيل الإخباري-اقتحم مستوطنون يهود صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.اضافة اعلان


وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال .

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