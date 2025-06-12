مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

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الوكيل الإخباري- اقتحم مستوطنون يهود صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. اضافة اعلان





وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه.



وأضافت إن شرطة الاحتلال قامت بمنع دخول المصلين الى الأقصى عبر بواباته الخارجية المختلفة لتأمين اقتحامات المستوطنين للحرم الشريف.

