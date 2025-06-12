الخميس 2025-06-12 11:12 ص
 

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

ارشيفية
ارشيفية
 
الخميس، 12-06-2025 10:34 ص
الوكيل الإخباري- اقتحم مستوطنون يهود صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.اضافة اعلان


وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه.

وأضافت إن شرطة الاحتلال قامت بمنع دخول المصلين الى الأقصى عبر بواباته الخارجية المختلفة لتأمين اقتحامات المستوطنين للحرم الشريف.
 
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