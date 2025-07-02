مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان بأن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته بحراسة شرطة الاحتلال.
وشددت قوات الاحتلال من قيودها على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد الأقصى، واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية.
ويشهد المسجد الأقصى يوميا عدا أيام الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.
-
أخبار متعلقة
-
6 شهداء من منتظري المساعدات برفح ووادي غزة
-
شهداء وجرحى جراء القصف الإسرائيلي بخان يونس وغزة
-
إعلام عبري يتحدث عن ضمانات اتفاق إنهاء الحرب بغزة
-
تهديدات إسرائيلية لغزة في حال عدم التوصل لوقف إطلاق النار
-
أكسيوس: ديرمر أبلغ ويتكوف بموافقة إسرائيل على المقترح القطري
-
مصابون بنيران مسيّرة إسرائيلية شمالي مدينة غزة
-
10 مصابين في استهداف لخيمة نازحين في دير البلح
-
شهداء بقصف إسرائيلي على منزل شمالي مدينة غزة