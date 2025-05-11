مستوطنون يقتحمون باحات الاقصى بحراسة شرطة الاحتلال

الوكيل الإخباري- اقتحم مستوطنون يهود صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

اضافة اعلان