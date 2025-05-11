الأحد 2025-05-11 01:14 م
 

مستوطنون يقتحمون باحات الاقصى بحراسة شرطة الاحتلال

مستوطنون يقتحمون باحات الاقصى
مستوطنون يقتحمون باحات الاقصى
 
الأحد، 11-05-2025 10:46 ص

الوكيل الإخباري-    اقتحم مستوطنون يهود صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه.

 
gnews

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