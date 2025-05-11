مستوطنون يقتحمون باحات الاقصى بحراسة شرطة الاحتلال

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه.
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