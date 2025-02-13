مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان، بأن مئات المستوطنين المتزمتين اقتحموا "الأقصى" على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال التي منعت دخول المصلين إلى الأقصى عبر بواباته الخارجية المختلفة، وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين.
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