مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى واعتقالات واسعة في الضفة الغربية

الوكيل الإخباري- اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف، من جهة باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. اضافة اعلان





وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان، بأن عشرات المستوطنين نفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدّوا طقوسًا تلمودية استفزازية فيه.



من جهة أخرى، قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة في مختلف أنحاء الضفة الغربية والقدس المحتلة، تركزت بشكل خاص في محافظة الخليل، إذ طالت الاعتقالات 61 فلسطينيًا، بينهم أسرى محررون، بزعم أنهم مطلوبون.



وجاءت الحملة بالتزامن مع تحقيقات ميدانية مع عشرات الفلسطينيين، وتحويل بعض المنازل إلى «ثكنات عسكرية».



فيما أحرقت مجموعات من المستوطنين المتطرفين منزلًا في منطقة المرشحات قرب مخيم «عقبة جبر» شمال غرب مدينة أريحا شرق الضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى تدميره بالكامل.



كما هدمت جرافات تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في منطقة «وادي الهرية» بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.



وأفادت محافظة الخليل، في بيان، بأن آليات عسكرية إسرائيلية ترافقها جرافات تابعة لجيش الاحتلال دهمت مدينة الخليل، وشرعت بهدم المنزل، تزامنًا مع فرض طوق عسكري على المنطقة لمنع وصول المواطنين الفلسطينيين.

