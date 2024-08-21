مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

وأفاد شهود عيان، بأن مستعمرين اقتحموا المسجد على شكل مجموعات، وحولت شرطة الاحتلال البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت مئات من عناصرها على مسافات متقاربة، خاصة عند بوابات المسجد الأقصى.
وشددت سلطات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية عند أبوابه وأبواب البلدة القديمة، وفرضت قيودا على دخول المصلين.
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