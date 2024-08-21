 
الأربعاء 2024-08-21 11:46 ص
 

 

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى
الأربعاء، 21-08-2024 09:38 ص
الوكيل الإخباري-   اقتحم مستوطنون، الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا صلوات تلمودية.اضافة اعلان


وأفاد شهود عيان، بأن مستعمرين اقتحموا المسجد على شكل مجموعات، وحولت شرطة الاحتلال البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت مئات من عناصرها على مسافات متقاربة، خاصة عند بوابات المسجد الأقصى.

وشددت سلطات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية عند أبوابه وأبواب البلدة القديمة، وفرضت قيودا على دخول المصلين.
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية مسح سكاني: انخفاض معدل الإنجاب في الأردن

قمح

خاص بالوكيل الصناعة والتجارة: مخزون القمح المتوفر في المملكة يكفي لـ 10 أشهر

ن

طب وصحة هل تغير لون الجلد من علامات النقرس؟

هنا الزاهد وتامر حسني

فن ومشاهير حقيقة خطوبة تامر حسني وهنا الزاهد

وزارة

خاص بالوكيل القبول الموحد تتلقى 65 ألف طلب التحاق بالجامعات الرسمية

ت

طب وصحة أطعمة ومشروبات ابتعد عنها بعد تناول التفاح

أفعى الحراشف المنشارية

أخبار محلية أفعى تلدغ شاباً بالرأس في عمان -صورة

جو اكاديمي

أخبار الشركات "جو أكاديمي" تكرم طلابها من أوائل الثانوية العامة ومعلميهم



 


الأكثر مشاهدة