مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن 147 مستوطنا متزمتا اقتحموا "الأقصى" من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسا استفزازية، كما نصبت قوات الاحتلال حواجز وفتشت مركبات الفلسطينيين في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، قبيل ما يسمى "عيد العرش العبري".
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