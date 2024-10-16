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مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اقتحامات المسجد الأقصى
اقتحامات المسجد الأقصى
الأربعاء، 16-10-2024 03:32 م

الوكيل الإخباري-    اقتحم مستوطنون، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة.

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وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن 147 مستوطنا متزمتا اقتحموا "الأقصى" من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسا استفزازية، كما نصبت قوات الاحتلال حواجز وفتشت مركبات الفلسطينيين في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، قبيل ما يسمى "عيد العرش العبري".

 
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